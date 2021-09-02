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Брати чи сусіди: Ніцой відповіла, хто для українців білоруси

2 вересня 2021, 02:32

Якщо говорити про "братні народи", то для України вся Європа братня, тому що з нашої території відбувалося розселення народів.

Ніцой
Лариса Ніцой / УНІАН

На сайті Главред відбувся чат з письменницею, педагогом, громадською діячкою Ларисою Ніцой. Під час спілкування з читачами вона відповіла на запитання, чи є українці та білоруси братніми народами.

Ніцой навела як приклад свій досвід під час візиту в Литву, Латвію та Естонію кілька років тому.

"Ми звикли називати народи Литви, Латвії та Естонії прибалтами. Але слово "прибалти" - це теж термін московитів, як і назва Київська Русь, ніби ще є якась Русь. Прибалтами ніхто в світі їх не називав, але московити почали. І я теж їх так називала, коли приїхала туди. Але вони одразу зазначили, що вони – не прибалти, а народи країн Балтії. Я спробувала сказати, що вони - "три братніх народи", але і тут мені заперечили, тому що вони вважають себе просто сусідами", - розповіла Ніцой.

За її словами, український та білоруський народи - теж сусіди.

"З одних питань у нас є взаєморозуміння, з інших - ми сперечаємося. Ми повинні чітко бачити межі тв не переступати їх. Якщо сусіди просять підтримки, потрібно підтримувати їх, якщо просять допомоги - допомагати, якщо просять не втручатися - значить, не втручатися і не лізти зі своєю допомогою", - вважає Ніцой.

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При цьому вона додала, що завдання гуманітарної політики країни – виховати повагу до себе, повернути собі свою історію та пам'ять.

"Адже нам спеціально прали пам'ять. Тому, якщо говорити про "братні народи", то нам вся Європа братня, тому що з нашої території відбувалося розселення народів", - резюмувала письменниця.

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Як повідомляв Главред, раніше Лариса Ніцой заявила, що для того, щоби ментально повернути жителів територій Донбасу, які вже восьмий рік живуть в умовах російської окупації, піде дуже багато часу. Розкол поглибився, бо окупанти проводять там агресивну антиукраїнську політику. При цьому Україна не проводить агресивну політику проти тих людей, які живуть в "ЛНР" і "ДНР".

viber
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