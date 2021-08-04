"Бронзових" українських синхроністок на Олімпіаді - 2020 у Токіо представили як російських

Анастасія Савчук та Марта Федина / xsport.ua

Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, які посіли третє місце у змаганні дуетів на Олімпіаді - 2020 в Токіо, під час церемонії нагородження були представлені як спортсменки Олімпійського комітету Росії. Про це повідомляє ТАСС.

За підсумками змагань, результат наших спортсменок склав 189,4620 бала. Перемогли в дуетах представниці Росії - Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина з результатом 195,9079 бала. На другому місці опинилися китайські спортсменки Хуан Сюечень і Сунь веньянь з підсумковим результатом 192,4499 бала.

Однак під час церемонії нагородження диктор представив бронзових призерів - українок Федину і Савчук як учасниць від Russian Olympic Committee.

"Третє місце представили як Russian Olympic Committee. Після виникла пауза, ніхто не розумів, що відбувається, але все ж виправилися", - розповіла росіянка Колесніченко.

Тим часом, для України ця медаль стала першою олімпійською нагородою в історії артистичного плавання.

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Самі спортсменки інцидент сприйняли з розумінням і заявили, що подружилися зі своїми російськими колегами.

Що відомо про українських синхроністок:

Чотириразовій чемпіонці Європи (2018, 2020) та призеру чемпіонату світу (2019) - Марті Федині 19 років.

Чотириразовій чемпіонці Європи (2014, 2016 та 2021) та призеру чемпіонатів світу (2013, 2019) - Анастасії Савчук 25 років.

Нагадаємо, в середу, 4 серпня, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) найвдалішим чином виступив у фінальній сутичці на Олімпійських іграх в Токіо і таким чином переміг у фіналі з рахунком 5: 1 Віктора Льорінця з Угорщини.

До цього Беленюк в 1/8 фіналу виграв у серба зурабі Датунашвілі (3:1), а в 1/4 фіналу насилу здолав Башира Сід Азара з Алжиру (1:1). Суперником у півфіналі був Іван Хуклек з Хорватії, і Жан впевнено виграв (7: 1).