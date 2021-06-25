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Кидалася в бійку і погрожувала вбити сина: п'яна мати "забула" дитину в садку

25 червня 2021, 18:31
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Молода мама влаштувала скандал в дитячому садку, вона забула вчасно забрати дитину, а потім кидалася в бійку з вихователями.

діти
Мати побила вікна і погрожувала вбити дитину / goodfon.ru

У Харківській області вихователі звернулися в поліцію і соцслужбу через те, що з дитсадка не забрали дитину у віці 1,9 місяців.

Як повідомляють у пресслужбі поліції області, за словами працівників дошкільного закладу, вони кілька разів дзвонили матері хлопчика, але та не відповідала.

По прибуттю на місце правоохоронці та фахівці служби у справах дітей прийняли рішення відвезти дитину до лікарні.

Через деякий час в дитсадок заявилася мати дитини. Вона була нетверезою. Після того, як жінці повідомили, що дитину їй не віддадуть, вона стала вести себе агресивно, кидалася в бійку, пошкодила вікна в дитячому садку, а також висловлювала намір нашкодити своїй дитині.

Жінку доставили в міську лікарню, де її оглянув лікар і підтвердив, що правопорушниця знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

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"Поліцейські з'ясували, що мати вже неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків. Щодо жінки правоохоронці склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1, 2 ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) та ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення ", — розповіли в поліції.

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Як раніше повідомляв Главред, в одній зі шкіл Черкаській області стався нещасний випадок. Мама учениці сьомого класу отримала серйозну травму. Жінка фарбувала стіни в шкільному класі, впала зі сходів і зламала хребет у двох місцях. Зараз вона в лікарні і чекає операцію, яка коштує приблизно 70 тисяч гривень.

Харківська область дитячий садок
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