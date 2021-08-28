Кидали димові шашки: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали півсотні осіб

В Одесі сталися сутички

Сьогодні в Одесі під час проведення ЛГБТ-ходи було затримано півсотні правопорушників - в результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, пише місцеве видання Думський.

За словами начальника поліції Одеської області Миколи Семенишина, 16 поліцейських і 13 нацгвардійців отримали опіки від газових балонів та інші пошкодження.

Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції.

Число затриманих правопорушників сягнуло 51. На місці затримання працюють слідчі.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку близько 200 осіб – представники ЛГБТ і люди, які прийшли їх підтримати, - зібралися біля колонади Воронцовського палацу. Вони повісили на неї великий Райдужний банер і встановили поруч велике серце, прикрашене різнокольоровими стрічками. Під час мітингу, який проходив у форматі відкритого мікрофону, учасники акції ділилися своїми історіями.

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Потім люди вишикувалися в колону і пройшли колоною по Приморському бульвару. Після завершення ходи прихильників ЛГБТ швидко розвезли автобусами.

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В цей же час біля мерії, на Думській площі, зібралися прихильники традиційних сімейних цінностей, зокрема представники організації "традиція і порядок".

Представники організації є опонентами ЛГБТ-спільноти. Вони виступають за традиційні сімейні цінності. Вони організували свою ходу в один день з ЛГБТ-спільнотою, щоб донести свою точку зору про важливість збереження традицій і сімейних цінностей в українських сім'ях.

Учасники демонстрації несли банери з перекресленим райдужним прапором, який є символікою ЛГБТ-спільноти. На банерах англійською мовою було написано, що" ЛГБТ тут не Раді", а також плакати з написами:"Тато, мама, я - традиційна православна сім'я".

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