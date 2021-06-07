Кинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті - криміналіст

Кинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті / sputnik.kg

Передчасно померлу 16-річну Марію в селі Бреусівка (Полтавська область), ймовірно, зґвалтували вже після її смерті. Про це заявила в ефірі українського телебачення експерт-криміналіст Тетяна Незенко.

Вона брала участь в журналістському розслідуванні разом з журналістами і розповіла, що на тілі загиблої були виявлені численні травми, які підтверджують факт побиття і згвалтування. Незенко вважає, що дівчину зґвалтували вже після її смерті.

За версією правоохоронців, Марія в компанії випила літр горілки, а один з хлопців, Владислав, мав статевий акт з Марією. Коли дівчина йшла по парку з хлопцем на ім'я Артем, то впала і вдарилася головою. Компанія вирішила залишити Марію в машині - "відпочити".

Подруга Марії згадала, що вранці, коли прокинулася, то хлопці сказали, що Марія не дихає, тоді вирішили її вивезти на околицю села і залишили біля дороги.

"Коли вдруге Марія під час вечора відлучилася від компанії, вона пішла з хлопцем на ім'я Артем, і тоді з нею щось сталося, оскільки, коли він повернувся один, сказав, що вона йшла, заснула і впала, вдарившись головою. За версією подруги, Наталії, Марію пішли забирати Артем і Владислав. Те, що Марія зазнала побої і згвалтування – факт. Враховуючи тілесні ушкодження, які я бачила на її статевих органах, можна припустити, що статевий акт стався посмертно", – розповіла Незенко і додала, що в свідоцтві про смерть не було ніяких згадок про тілесні ушкодження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло 16-річної Марії зі слідами сексуального насильства виявили 30 квітня на узбіччі дороги в селі Бреусівка місцеві жителі.

За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодого чоловіка. Вони вживали спиртні напої - в кількості не змінюючи літра горілки.

Повідомлялося, що одному з 15-річних юнаків на перших етапах слідства було вручено підозру в згвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

Офіційна причина смерті Марії - отруєння алкоголем, набряк головного мозку і токсична енцефалопатія.