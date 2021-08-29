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"Кинув на підлогу і поглумився": у Чернігові чоловік зґвалтував 13-річну школярку

29 серпня 2021, 12:07

За вчинене секс-насильство, згідно з Кримінальним кодексом України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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У Чернігові чоловік зґвалтував 13-річну школярку / Нацполіція по Чернігівській області

У Чернігові затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це передавати у главку Національної поліції по регіону.

Інцидент стався 27 серпня. Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та помістили його в ізолятор тимчасового тримання.

За вчинене, згідно з Кримінальним кодексом України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Як повідомляє місцевий "Соцпортал", 58-річний громадянин Азербайджану заманив підлітка в торговий вагончик. При цьому він попросив дівчинку нібито допомогти "забратися всередині". Коли та зайшла у вагончик, він накинувся на неї, повалив на підлогу і згвалтував.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося що в Миколаєві 31-літній глава сімейства, яке приймало гостей, скористався моментом і забрав дитину з поля зору дорослих, а потім згвалтував малюка.

У разі доведення провини ґвалтівнику загрожує від п'яти до десяти років за ґратами.

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