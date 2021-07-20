Кинула на тиждень чотирьох дітей і пішла розважатися: на Житомирщині знайшли горе-матір / zt.npu.gov.ua

Мешканка Новоград-Волинського району Житомирської області залишила на тиждень без нагляду чотирьох неповнолітніх дітей. Горе-мати розшукали правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області, до правоохоронців звернулася 14-річна донька зниклої жінки, і заявила, що мати пішла з дому, залишивши її та ще трьох молодших сестер самих.

З'ясувалося, що 38-річна мати дівчинки вже давно відома правоохоронцям, вона перебуває на обліку соціальних служб, і тільки цього року ювенальні інспектори мали два десятки звернень щодо недогляду за дітьми. Горе-мати вже неодноразово залишала неповнолітніх доньок у віці 15, 14, 10 і 7 років, без нагляду, а сама розважалася в різних компаніях.

Востаннє мати залишила дітей на 6 днів і поїхала відпочивати до друзів. 14-річна дівчинка сама доглядала за молодшими сестрами і дбала про їх харчування.

Поліцейські разом із соціальними працівниками розшукали жінку у сусідньому районі. На момент зустрічі вона перебувала у нетверезому стані. Наразі її повернули додому та зобов’язали дбати про дітей.

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"Водночас соціальні служби взяли родину під супровід, а поліцейські вдруге порушили питання про позбавлення її батьківських прав", - повідомили правоохоронці.

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