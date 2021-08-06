Кинули все і пропали: таємно зниклу сім'ю на Житомирській трасі знайшли

Загадково зниклу сім'ю знайшли / Нацполиция

Загадково зниклу сім'ю з сином знайшли українські правоохоронці.

Подружжя, яке поїхало на відпочинок до моря і загадково зникло на Житомирській трасі, це 34-річний Володимир Казьмін, його 48-річна дружина Оксана і 4-річний Микита, перебувала на Закарпатті.

Як повідомили в поліції Вінницької області пошуки зниклих чоловіком тривали два тижні з 27 липня.

До них приєдналися не тільки рідні, шукали дорослих з дитиною також за допомогою соціальних мереж та ЗМІ.

Правоохоронці переглядали записи з камер відеоспостереження, завдяки яким вдалося дізнатися, де востаннє було помічено авто зниклих - на Житомирській трасі.

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Незабаром з'ясувалося, що подружжя видалили свої сторінки в соціальних мережах, а також всі фотографії, і вимкнули телефони. Родичі пов'язували зникнення сім'ї з грошима, оскільки у них був бізнес.

А вже 4 серпня сім'ю виявили на території Закарпатської області. Відзначається, що з ними все добре.

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Заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Андрій Дамзін розповів, що наразі правоохоронці з'ясовують деталі та обставини зникнення сім'ї.

Нагадаємо, в Вінницькій області поліція розшукується зниклу сім'ю-34-річного Володимира Казьміна, його 48-річну дружину Оксану та їх 4-річного сина Микиту. Повідомлення про зникнення надійшло до правоохоронців ввечері 27 липня.

Зниклі проживають у селі Яришівка Вінницького району. Вони їхали на авто BMW чорного кольору на литовській реєстрації. Востаннє камери спостереження зафіксували їхній автомобіль на Житомирській трасі.