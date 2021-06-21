Будапешт висунув Києву нове звинувачення через "список ворогів" на Миротворці

Петер Сійярто / Фото: Reuters

Офіційний Будапешт заявив про загрозу для угорських євродепутатів, які внесені до списку українського сайту Миротворець.

Як заявив під час дебатів в ПАРЄ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, внесені до списку Миротворця угорці, які проживають в Україні, знаходяться в небезпеці, повідомляє Європейська правда.

Відзначається, що глава МЗС Угорщини прокоментував питання його однопартійця, угорського депутата Барні Зігмонда, який попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.

При цьому Сійярто назвав існування сайту Миротворець окремою проблемою.

"Миротворець - список ворогів, які повинні бути покарані", - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ.

"Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися", - підкреслив він.

Сійярто вважає, що існування сайту Миротворець нібито створює загрози для євродепутата Андреї Бочкор, походженням з Берегова, яка була обрана в ЄП за угорською квотою.

"Є євродепутат, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив міністр.

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Нагадаємо, в листопаді 2020 року в Закарпатській області новообрані депутати Сюртівської ОТГ разом з головою громади після присяги хором виконали гімн Угорщини.

Пізніше Служба безпеки України почала перевіряти інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

У грудні 2020 року Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради Європейського Союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорською національною меншиною на Закарпатті.