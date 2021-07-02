"Буде вболівати кожна українська хата!": миколаївські копи піснею підтримали футболістів

Євро - 2020 настільки запалило українців, що вони почали писати і співати пісні на підтримку вітчизняних футболістів.
Перед матчем збірної України з Англією на Євро-2020, який відбудеться ввечері 3 липня, поліція Миколаївської області і ансамбль "Південний Патруль" записали пісню на підтримку збірної України з футболу.
Відеоролик з'явився на YouTube-каналі "Поліція Миколаївщини".
"Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Південний Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, і всі ми висловлюємо свою підтримку і захоплення", - прокоментував пісню глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
Про що співають миколаївські копи:
Як збірна грала-серце ставало,
Кожен вміє грати, знає, як давати паси,
Перша хвилина - вперед, Україна!
Буде вболівати кожна українська хата.
Всі грають гарно, але, м'яч православний,
Не лети в наші ворота, побійся бога!
Збірна України, за вас болієм мирно,
Як би там не було-любимо вас бурхливо!
Україно, переможемо!
Футбольна рать не перевчилась грать!
Україно, переможемо!
Ми футбольна є країна-непоборна Україна!
У Мережі вже висловилися з цього приводу. "Відео і пісня, незважаючи на трохи дивний текст (особливо - про "православний м'яч"), "мені сподобалося, спасибі.Вау! Як крутоМолодці! Вперед - до перемоги!Як завжди на уровнеДякуємо вам за підтримку!",- із захопленням написали користувачі.
Нагадаємо, днями збірна України вже прибула до столиці Італії, де 3 липня команда Андрія Шевченка зійдеться з англійцями в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.
Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку бійців футбольного фронту. На кадрах бійці перекидають один одному м'яч і читають рядки вірша.
Додамо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.