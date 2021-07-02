"Буде вболівати кожна українська хата!": миколаївські копи піснею підтримали футболістів

"Як збірна грала, серце ставало!"- співають миколаївські поліцейські / скріншот

Перед матчем збірної України з Англією на Євро-2020, який відбудеться ввечері 3 липня, поліція Миколаївської області і ансамбль "Південний Патруль" записали пісню на підтримку збірної України з футболу.

Відеоролик з'явився на YouTube-каналі "Поліція Миколаївщини".

"Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Південний Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, і всі ми висловлюємо свою підтримку і захоплення", - прокоментував пісню глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Про що співають миколаївські копи:

Як збірна грала-серце ставало,

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Кожен вміє грати, знає, як давати паси,

Перша хвилина - вперед, Україна!

Буде вболівати кожна українська хата.

Всі грають гарно, але, м'яч православний,

Не лети в наші ворота, побійся бога!

Збірна України, за вас болієм мирно,

Як би там не було-любимо вас бурхливо!

Україно, переможемо!

Футбольна рать не перевчилась грать!

Україно, переможемо!

Ми футбольна є країна-непоборна Україна!

У Мережі вже висловилися з цього приводу. "Відео і пісня, незважаючи на трохи дивний текст (особливо - про "православний м'яч"), "мені сподобалося, спасибі.Вау! Як крутоМолодці! Вперед - до перемоги!Як завжди на уровнеДякуємо вам за підтримку!",- із захопленням написали користувачі.

Нагадаємо, днями збірна України вже прибула до столиці Італії, де 3 липня команда Андрія Шевченка зійдеться з англійцями в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку бійців футбольного фронту. На кадрах бійці перекидають один одному м'яч і читають рядки вірша.

Додамо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.