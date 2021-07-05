"Будеш трупом": житель Дніпра побив дружину з немовлям на руках і прокусив ногу копу

Житель Дніпра побив дружину з немовлям на руках і прокусив ногу копу / скріншот з відео

Дикий випадок стався у Дніпрі – там п'яний чоловік кидався з кулаками на дружину. Бешкетника заспокоювали правоохоронці - вони вдягли на нього наручники, але той встиг прокусити ногу одному з копів.

Як повідомляє Дніпро оперативний, патрульні отримали виклик, що на проспекті Героїв нетверезий чоловік бив свою дружину, яка тримала на руках немовля. Коли вони прибули на місце події, то затримали сімейного тирана.

"Під час затримання кидався з ножем, а після прокусив патрульному ногу, при собі мав 3 ножі. Люди розповідають, що чоловік був нетверезий, він стояв зі своєю дружиною і погрожував їй, говорив, що вона буде трупом, після тричі вдарив її. Жінка була з немовлям", - зазначають очевидці.

Прибулі на виклик правоохоронці бешкетника скрутили і вдягли на нього наручники. Містянин кликав на допомогу і кричав, що його вбивають і б'ють.

Чоловіка забрали до райвідділу поліції.

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