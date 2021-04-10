Чи буде велика війна з Росією: Резніков дав відповідь

Те, що відбувається, Україна сприймає як елемент інформаційної війни. Віцепрем'єр закликав українців не боятися.
Україна не планує здійснювати жодних дій у відповідь на провокації Росії на Донбасі. Повномасштабної війни вдасться уникнути.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.
Він заявив, що все, що відбувається - це елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни.
"Створення цієї напруги, це якраз створення панічного можливого настрою суспільства. Люди, не бійтеся. Не буде війни", - закликав Резніков.
"Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія сильна... Ми не плануємо робити нічого такого, щоби дати привід або шанс, щоб отримати наступ", – додав віцепрем'єр.
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Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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