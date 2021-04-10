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Чи буде велика війна з Росією: Резніков дав відповідь

10 квітня 2021, 07:45
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Те, що відбувається, Україна сприймає як елемент інформаційної війни. Віцепрем'єр закликав українців не боятися.

Олексій Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Україна не планує здійснювати жодних дій у відповідь на провокації Росії на Донбасі. Повномасштабної війни вдасться уникнути.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.

Він заявив, що все, що відбувається - це елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни.

"Створення цієї напруги, це якраз створення панічного можливого настрою суспільства. Люди, не бійтеся. Не буде війни", - закликав Резніков.

"Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія сильна... Ми не плануємо робити нічого такого, щоби дати привід або шанс, щоб отримати наступ", – додав віцепрем'єр.

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Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.

війна на Донбасі гібридна агресія новини України Олексій Резніков
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