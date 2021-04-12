Чи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідь

Київ має намір досягти миру лише шляхом переговорів / УНІАН

Україна не планує наступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми Погляд з Банкової на телеканалі Дом.

За її словами, Київ має намір досягти миру лише шляхом переговорів. Мендель зазначила, що це стійке переконання команди президента.

Україна домагається переговорів у нормандському форматі й рухається до миру всіма можливими дипломатичними способами.

читайте такожГенерал ЗСУ розкрив, чи може українська армія відбити Донбас"Але інша справа - це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж - в окупованому Криму", - сказала Мендель.

"А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили в 2014 році. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та загострювати обстановку – це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", – додала прессекретарка Зеленського.

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