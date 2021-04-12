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Чи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідь

12 квітня 2021, 07:10
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Україна домагається переговорів у нормандському форматі й рухається до миру всіма можливими дипломатичними способами.

Війна на Донбасі
Київ має намір досягти миру лише шляхом переговорів / УНІАН

Україна не планує наступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми Погляд з Банкової на телеканалі Дом.

За її словами, Київ має намір досягти миру лише шляхом переговорів. Мендель зазначила, що це стійке переконання команди президента.

Україна домагається переговорів у нормандському форматі й рухається до миру всіма можливими дипломатичними способами.

читайте такожГенерал ЗСУ розкрив, чи може українська армія відбити Донбас"Але інша справа - це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж - в окупованому Криму", - сказала Мендель.

"А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили в 2014 році. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та загострювати обстановку – це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", – додала прессекретарка Зеленського.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Внаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоби на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Внаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
  • 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
  • Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що з початку 2021 року на Донбасі загинули 26 українських воїнів.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.
  • Генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУ.

ЗСУ війна на Донбасі новини України Юлія Мендель
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