Вивчатимуть як іноземну: у Чернівцях депутат від ОПЗЖ "відстояв" російську мову в одній зі шкіл

Папієв "відстояв російську" у Чернівцях / УНІАН

Проросійська політична сила "Опозиційна платформа – За життя" на своєму офіційному сайті похвалилася "досягненням". Виявляється, саме завдяки їхнім зусиллям в одній з чернівецьких школах "відстояли вивчення російської мови".

Як кажуть в ОПЗЖ, посприяв цьому Михайло Папієв. Він зазначив, що закон "Про повну загальну середню освіту" є антиконституційним, оскільки забороняє громадянам України вивчати інші мови і відповідно дискримінує їх.

"На Буковині завжди жили у взаємоповазі і толерантному ставленні один до одного представники багатьох національностей і віросповідань, адже Чернівецька область – мультикультурна", – цитує Папієва пресслужба партії. ОПЗЖ, як сказав депутат, відстоює права українців і продовжить це робити.

Варто зауважити, що російську мову дійсно все ще можна вивчати в будь-якій школі – якщо на те буде згода адміністрації закладу та батьків.

Ось як сформулювали це на порталі "Шкільне життя":"Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно".

Перша іноземна мова, нагадаємо, – це англійська.

Реклама

Мовний закон в Україні

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року набули чинності чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тепер на українську мову, крім сфери обслуговування, перейшли:

концерти та розважальні шоу;

виставки та екскурсії;

театри і музеї;

українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні;

книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російську мову позбавили статусу регіональної. Регіональний статус у російської мови був у 13 з 27 регіонів України. На сьогоднішній день він залишається тільки в Луганській області.