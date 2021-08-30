Був поранений під Луганськом, 7 років боровся за життя: помер Герой України Олександр Петраківський

Поранення прикували Петраківського на сім років до ліжка/ facebook.com/tkachukpp

Помер 33-річний підполковник Олександр Петраківський з Житомира, який у 2014 році був поранений у бою на Донбасі й сім років боровся за життя.

"Саша, його рідні та близькі, десятки благодійників та волонтерів боролися за життя Героя. Довгих сім років ми всі молилися за його швидке одужання і повернення на службу. Втім, смерть забрала його від нас", – повідомив у Facebook начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.

У бою під Луганськом розвідник отримав осколкове поранення голови, проте продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце.

Наслідки поранення прикували Петраківського на сім років до ліжка. За цей час були десятки найскладніших хірургічних операцій, тривала і дорога реабілітація. Він проходив лікування в Україні, Польщі, Ізраїлі, США.

Згідно з указом президента від 4 грудня 2014 року №918/2014 офіцера відзначили вищою нагородою – званням Герой України.

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"Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і буде завжди справжнім прикладом служіння українському народу, зразком мужності і честі. Насамперед для сьогоднішніх вихованців і всього колективу Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Сагайдачного", - йдеться у дописі.

Олександр Петраківський - що про нього відомо

Олександр Петраківський народився 4 червня 1988 року в Житомирі в родині військових. Він закінчив Національну академію сухопутних військ (м.Львів) у 2009-му за спеціальністю "бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". Згодом проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення.

У липні 2014 року капітан Петраківський очолював групу спеціального призначення оперативного командування "Північ" Збройних сил України.

Уже 20 липня того року розвідувальна група під його командуванням, забезпечуючи проходження колони техніки ЗСУ і сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя. Військові вступили в протистояння, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом.

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