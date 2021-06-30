Був за 300 м від берега: на Прикарпатті знайшли тіло батька, який врятував трьох дочок

Труп чоловіка не могли знайти через погану видимість у воді / ДСНС

На Прикарпатті в річці Дністер знайшли тіло багатодітного батька, який потонув, рятуючи трьох дітей. Трагедія сталася в селі Козина поблизу міста Галич Івано-Франківської області.

Як повідомляє ТСН, пошуки тіла чоловіка тривали цілий день 29 червня. Відзначається, що видимість була дуже поганою. Водолази не бачили нічого на відстані витягнутої руки. Тому не відразу помітили тіло, яке лежало в 300 метрах від берега.

"Труп батька п'яти дітей вдалося знайти тільки вранці, 30 червня, через те, що вода розбушувалася і його підняло навріх", - говорить начальник аварійно - рятувальної частини ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Михайло Круч.

Раніше повідомлялося, що 39-річний чоловік, який відпочивав разом з дочками, кинувся їх рятувати після того, як вони почали тонути. Чоловік зумів усіх виштовхнути на мілину, проте сам зник під водою.

Троє дочок у віці 8, 10 і 11 років разом з батьком купалися в Дністрі. Одна з дівчаток зайшла на глибину і течія почала її затягувати далі. Інстинктивно вона вхопилася за свою сестру і потягла за собою.

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Батько разом з третьою дочкою почали їх витягувати. Зрештою чоловік зумів виштовхнути всіх трьох дітей на мілину посеред річки-метрів за 20 від берега. А ось сам, як розповіли діти, пішов під воду.

Нагадаємо, раніше біля села Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському морі потонула десятирічна дівчинка і її батько. Їхні тіла шукали кілька днів. Ще одну дитину витягли з води місцеві жителі. Дитина була 2017 року народження, він помер в машині швидкої. Всіх членів сім'ї поховали разом.

Додамо, київські рятувальники шукали в Дніпрі труп потонулого чоловіка, але випадково натрапили на потопаючого підлітка і витягли дівчинку з води.