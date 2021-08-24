"Була зупинка серця": у Херсонській області в дитячому таборі дитина впала в кому

Дитину терміново госпіталізували / скріншот

У Херсонській області в дитячому таборі раптово стало погано 12-річному Тимофію Дегальцеву із Запоріжжя.

Як розповіла у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова, хлопчик перебував у Генічеській лікарні в глибокій комі на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Хлопчикові раптово стало погано під час фізичного навантаження. Його медики забрали в лікарню в несвідомому стані з судомами", - зазначила Некрасова.

Там Тимофій перебував у лікарні міста Генічеськ. Зокрема, у хлопчика була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його.

Зараз точний діагноз поки не встановлений. За словами Некрасової, хлопчика доставили в обласну лікарню Запоріжжя.

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Також, вчора, 23 серпня, дитині зробили КТ, яке показало двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Тому лікарі проводять все необхідне лікування.

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Як повідомляв Главред, в Житомирській області трагічно загинула шестирічна дитина, у нього були певні особливості розвитку. Тіло хлопчика виявили після пожежі в сараї. Трагедія сталася в селі Велика Цвіля.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути в результаті необережного поводження з сірниками. Зі слів рідних дитини, він іноді грався з сірниками, які у нього забирали.

А в Миколаївській області спалахнула пожежа в одноповерховому багатоквартирному будинку. В одній з квартир будинку залишилися без нагляду три малолітні дитини - п'ятирічні дівчатка - близнюки і їх трирічна сестричка. Жителі, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок, побачивши, що горить квартира молодої сім'ї, ризикуючи життям, кинулася рятувати малюків.