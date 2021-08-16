Була зброя і не було охорони: помічник мера Кривого Рогу розкрив нові деталі його загибелі

Костянтин Павлов перестав виходити на зв'язок, тоді радник надіслав до нього помічника. Той, побачивши тіло, викликав поліцію.
Радник загиблого мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що відомо про трагедію на даний момент. За його словами, біля тіла Костянтина Павлова лежала його зброя. Сім'я ж покійного на момент трагедії перебувала на відпочинку.
Гальченко розповів ТСН, що Павлов перестав виходити на зв'язок, тоді радник надіслав до нього помічника. Той, побачивши тіло, викликав поліцію. За словами Гальченка, у мера Кривого Рогу була зареєстрована зброя. Вона зовні схожа на ту, що знайшли поруч з покійним.
"Рушниця, яка у нього - це його. Вона зареєстрована. У будинок поки ніхто не заходив. Він лежав на вулиці", - розповів Гальченко.
За словами радника покійного, напередодні трагедії він розмовляв з покійним, у нього був гарний настрій. Також Андрій Гальченко повідомив, що на території будинку Павлова є камери спостереження. Зокрема, одна з них виходить на місце, де знайшли тіло мера. При цьому охорони у мера не було.
"Камери на території домоволодіння є. Зараз з ними працює поліція для того, щоби встановити подробиці", — сказав Гальченко.
Зазначимо, відео з камер відеоспостереження з будинку Павлова потрапило в Мережу. На кадрах видно, як мер ходить з рушницею по кімнаті. Він помітно нервував, багато курив і з кимось листувався по телефону.
Після цього він довго сидів, а потім приставив рушницю до тулуба і вистрілив. До слова, час на камерах збито, з відео вирізано фрагмент.
Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред:
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