Була зброя і не було охорони: помічник мера Кривого Рогу розкрив нові деталі його загибелі

Костянтин Павлов був знайдений мертвим 15 серпня / Фото Facebook

Радник загиблого мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що відомо про трагедію на даний момент. За його словами, біля тіла Костянтина Павлова лежала його зброя. Сім'я ж покійного на момент трагедії перебувала на відпочинку.

Гальченко розповів ТСН, що Павлов перестав виходити на зв'язок, тоді радник надіслав до нього помічника. Той, побачивши тіло, викликав поліцію. За словами Гальченка, у мера Кривого Рогу була зареєстрована зброя. Вона зовні схожа на ту, що знайшли поруч з покійним.

"Рушниця, яка у нього - це його. Вона зареєстрована. У будинок поки ніхто не заходив. Він лежав на вулиці", - розповів Гальченко.

За словами радника покійного, напередодні трагедії він розмовляв з покійним, у нього був гарний настрій. Також Андрій Гальченко повідомив, що на території будинку Павлова є камери спостереження. Зокрема, одна з них виходить на місце, де знайшли тіло мера. При цьому охорони у мера не було.

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"Камери на території домоволодіння є. Зараз з ними працює поліція для того, щоби встановити подробиці", — сказав Гальченко.

Зазначимо, відео з камер відеоспостереження з будинку Павлова потрапило в Мережу. На кадрах видно, як мер ходить з рушницею по кімнаті. Він помітно нервував, багато курив і з кимось листувався по телефону.

Після цього він довго сидів, а потім приставив рушницю до тулуба і вистрілив. До слова, час на камерах збито, з відео вирізано фрагмент.

Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред: