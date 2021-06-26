"Було страшно": град розміром з куряче яйце наробив біди під Києвом

Під Києвом випав величезний град завбільшки з куряче яйце, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці Київської області.

Крижані "камені" 26 червня показала Тетяна Каменська у своєму Facebook.

Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно падати з неба, їй стало дійсно страшно.

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"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!",- пише жінка.

Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.

Жінка додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".

У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і відзначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.

Крім того, в соцмережах публікують і наслідки граду. Розбиті машини, і навіть урожай знищений, кажуть жителі Київської області.

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"О боже, Він же може і вбити...", "Звичайно у природи немає поганої погоди, але я б вважав за краще такий уникнути. Дуже сподіваюся, що шкода мінімальна. Це не град, а ГРАД", - пишуть в мережі.

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