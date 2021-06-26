"Було страшно": град розміром з куряче яйце наробив біди під Києвом

Крижані "камені" знищували все навколо.
Під Києвом випав величезний град завбільшки з куряче яйце, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці Київської області.
Крижані "камені" 26 червня показала Тетяна Каменська у своєму Facebook.
Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно падати з неба, їй стало дійсно страшно.
"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!",- пише жінка.
Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.
Жінка додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".
У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і відзначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.
Крім того, в соцмережах публікують і наслідки граду. Розбиті машини, і навіть урожай знищений, кажуть жителі Київської області.
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"О боже, Він же може і вбити...", "Звичайно у природи немає поганої погоди, але я б вважав за краще такий уникнути. Дуже сподіваюся, що шкода мінімальна. Це не град, а ГРАД", - пишуть в мережі.
Негода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- В окупованому Росією Крим раніше оголошували режим надзвичайної ситуації. На півострові сталася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч – там за 24 години випала двомісячна норма опадів.
- У Керчі через паводки затопило 10-тисячний стадіон 50-річчя жовтня, який був головною спортивною ареною міста.
- В Ялті місцевим жителям забороняли виходити з дому і купатися в морі. Водопостачання в місті також було тимчасово відключено.
- На Буковині через зливи були затоплені десятки сіл і населених пунктів. У ряді сіл підтопило людям хати, домашнє господарство і позривало шматки дороги. Деякі села і зовсім стали більше схожими на Венецію.