"Відірватися від вимені Кремля": Мендель опублікувала фрагмент зі своєї майбутньої книги

Мендель презентувала уривок зі своєї книги / instagram.com/iuliia_mendel

Колишній прессекретар президента України Юлія Мендель написала книгу про роботу, політику та українців. У ній новоспечена письменниця заглибиться в колообіг подій, повний розбіжностей і пригод, який і привів її в політичний істеблішмент України.

Видання "Українська правда" опублікувало фрагмент з майбутньої книги експрессекретаря, в якому Мендель розмірковує про травми нашого народу і "українську російську мову".

Як Німеччина змогла переосмислити свій негативний досвід нацизму

"Назвіть мені націю, яка б не мала своїх травм, що мігрували з попередніх століть, від покоління до покоління, що викликають комплекси, мало не фізичні муки умів, які, не засвоївши попередніх уроків, намагаються осягнути причини, чому вони не вміють жити інакше", – пише Мендель в першому абзаці.

"Мало кому вдається проробити таку колосальну роботу так успішно і швидко в масштабах нації, як, скажімо, це вдалося Німеччині", – експрессекретар Зеленського ставить Німеччину в приклад як "націю, яка має генетичний код щастя".

Зберігши написи радянських солдатів на стінах німецького парламенту німці показали, що вони засвоїли важливі уроки зі свого минулого – помістивши все в акуратні архіви історичної пам'яті. Це, за словами письменниці, і дало їм можливість змінитися.

Реклама

читайте також"За видання не платила": Мендель написала книгу про роботу з Зеленським

А ось пострадянські країни ці уроки пропустили. Замість цього, за версією ексспікера президента, вони будували ракети (після закінчення Другої світової), все ще готуючись захищатися і нападати, оплакували Сталіна, і, що найголовніше, боялися мріяти.

Мендель прийшла до висновку, що у нашої нації немає генетичного коду щастя, а самі українці "ходили не в ту школу, і виконували не те домашнє завдання".

Україні не вдається критично подивитися на своє минуле

"Апологети українського націоналізму і проросійського світу язиками билися за мову. Використовуючи нашу травму історичних заборон говорити рідною українською і російську пропаганду, спочатку нас роз’єднували, я навіть не скажу проросійські політики, а ті, хто не міг відірватися від вимені Кремля і не мислив Україну незалежною. Як годиться, з другого боку підпряглися націоналісти. На цьому гріх було не заробити політичні бонуси – і тут я скажу болюче – таким само політикам, які також не уявляли Україну незалежною. ", – заявила вона.

За словами Мендель, у 21 столітті українці досі з'ясовують, яка мова в нашій багатомовній країні була "правильною". Колишній прессекретар президента констатує, що на Донбасі Україну захищають "російськомовний одесит" і "україномовний львів'янин" і там не виникає мовного питання.

Крім того, вона вважає, що українці не розуміють один одного не через мову, а через небажання слухати, чути і сприймати. У цьому ж контексті вона згадала, що потрібно захищати не російськомовних і не україномовних, а нас від самих себе.

"У нашому тривалому протистоянні радикальних патріотів і прибічників ідей СРСР, що відчувають чи то страх, чи то відразу до легендарного Степана Бандери, правда і сила будуть на боці того, хто зможе наважитися на щирість Німеччини – винести минуле на поверхню і "звільнити пацієнта, щоб він міг жити новим успішним життям", – додала новоспечена письменниця.

Зазначимо, що за майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.