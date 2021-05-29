Колишнього гравця Шахтаря і збірної України спіймали п'яного за кермом і затримали

В'ячеслав Шевчук був затриманий поліцією 28 травня / Скріншот YouTube-канал Новини Live

Колишній захисник донецького Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук був затриманий співробітниками поліції в центрі Києва по поверненню зі святкування 85-річчя футбольного клубу Шахтар Донецьк. Спортсмен перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. При затриманні Шевчук чинив опір поліції.

Як повідомляє Dtp.ua, патрульні поліцейські на бульварі Лесі Українки зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував В'ячеслав Шевчук. У нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Тест спортсмен проходити відмовився і почав штовхати патрульних, тим самим чинивши опір при затриманні.

У підсумку Шевчук був затриманий. Уточнюється, що, за версією футболіста, про його пересування в нетверезому стані нібито повідомили "друзі з Шахтаря".читайте такожГоловним тренером Шахтаря став італійський фахівець: що про нього відомо

Довідка

В'ячеслав Шевчук

В'ячеслав Шевчук - колишній захисник донецького Шахтаря і збірної України. Грав переважно на лівому фланзі захисту. За "гірників" Шевчук зіграв 215 матчів і виграв 16 трофеїв, у тому числі і Кубок УЄФА у 2009 році. Завершив кар'єру у 2016 році.

У вересні 2017 року стартувала його тренерська кар'єра. Шевчук очолив юнацьку команду Шахтаря U-17.

Восени 2018 року Шевчук очолив клуб української прем'єр-ліги донецький Олімпік. Пішов у відставку з поста головного тренера донеччан 17 квітня 2019 року.