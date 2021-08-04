Колишнього суддю-хабарника Чауса відправили під домашній арешт

Чауса відправили під домашній арешт / УНІАН

Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня, повідомляє пресслужба ВАКС.

"Суд відхилив клопотання прокурора НАБУ про взяття під варту, натомість обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета", - сказала прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом 60 діб, якщо суд не продовжить дію запобіжного заходу.

Чим прославився суддя Чаус:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Але заарештувати Чауса не вдалося, так як парламент не зміг оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після цього він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

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У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. Він сказав, що суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням.