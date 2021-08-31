Колишнього заступника Луценка призначили в МВС заступником міністра Монастирського

Євген Єнін / РБК-Україна

Кабінет Міністрів призначив Євгена Єніна на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Про це йдеться в відповідному розпорядженні уряду.

Документ набирає чинності з 7 вересня нинішнього року. Євген Єнін з 15 квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Раніше, з 2016 по 2019 рік, він був заступником генерального прокурора Юрія Луценка.

Крім того, в 2012-2016 роках Єнін був радником посольства України в Італії. З 2005 по 2010 рік працював секретарем посольства України в Молдові.

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Нагадаємо, раніше, у вівторок, 13 липня, багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (він з 2014 року безперервно займав пост очільника МВС), подав заяву про відставку.

16 липня, Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ нардепа з фракції Слуга народу - Дениса Монастирського.

За його призначення проголосував 271 депутат.

Пізніше стало відомо, що раніше звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повернувся на роботу у відомство. І був призначений радником глави МВС Дениса Монастирського.