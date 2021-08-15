Колишній мер Кривого Рогу розповів, чи були вороги у Павлова

Колишній мер Кривого Рогу відреагував на смерть Павлова

Колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул вважає, що смерть чинного мера Костянтина Павлова не була самогубством. Також він розповів, чи були у покійного вороги, йдеться в Telegram Україна 24.

Схоже, що Вілкул зараз перебуває біля будинку Павлова.

"Нічого навіть міркувати про варіант самогубства. Не могло цього бути, не могло", - сказав Вілкул.

На запитання журналістів, чи були у Павлова вороги, він не відповів, що це питання до поліції. Також додав, що мер не захоплювався полюванням, але зброя у нього була і, можливо, він використовував її в цілях самооборони.

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Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.