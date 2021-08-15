Колишній мер Кривого Рогу розповів, чи були вороги у Павлова

На запитання журналістів були у Павлова вороги він не відповів, що це питання до поліції. Також додав, що мер не захоплювався полюванням.
Колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул вважає, що смерть чинного мера Костянтина Павлова не була самогубством. Також він розповів, чи були у покійного вороги, йдеться в Telegram Україна 24.
Схоже, що Вілкул зараз перебуває біля будинку Павлова.
"Нічого навіть міркувати про варіант самогубства. Не могло цього бути, не могло", - сказав Вілкул.
На запитання журналістів, чи були у Павлова вороги, він не відповів, що це питання до поліції. Також додав, що мер не захоплювався полюванням, але зброя у нього була і, можливо, він використовував її в цілях самооборони.
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Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.
Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.