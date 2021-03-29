Колишній нардеп відреагував на плани Криму судитися з ним через воду / УНІАН

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", колишній народний депутат України Андрій Сенченко назвав "агонією" заяву підконтрольної Росії влади Криму про намір подати судовий позов проти нього, у тому числі до Міжнародного суду, через водну блокаду півострова - перекриття Північно-Кримського каналу.

"Що стосується потуг окупантів подавати до суду - ну це просто агонія. Річ у тім, що проблему води не може вирішити Кремль. Їм потрібно просто припинити фінансувати російську армію і всі гроші направити на проблему водопостачання Криму. Вони цього ніколи не зроблять, саме тому вони намагаються піти різними шляхами – тиснути на українську владу, на українське суспільство, звертатися до судів, до ООН. Але у них немає на це права", - заявив Сенченко у коментарі Крим.Реалії.

Він підкреслив, що ці питання "регулюються Женевською конвенцією 1949 року, яка чітко визначає обов'язки держави-окупанта, і в ці обов'язки входить забезпечення життєдіяльності окупованої території".

"Тут нема чого обговорювати. Вони можуть просто захлинутися своєю злістю, але воду вони не отримають", – заявив Сенченко.

Колишній народний депутат також звернув увагу на те, що досі "абсолютно впевнений", що перекриття Північно-Кримського каналу було "правильним кроком".

"Досі, ось уже восьмий рік йде війна, це були найефективніші заходи гібридного впливу на державу-агресора. Нашою метою і тоді й зараз було не ускладнити життя кримчанам. У Криму для жителів АРК достатньо власних водних ресурсів. Недостатньо для промисловості та сільського господарства. Але ми і не збираємося дозволяти окупантам заробляти на українському Криму", – підсумував Сенченко.

Водна блокада Криму - про що йшлося раніше: