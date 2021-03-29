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Колишній нардеп відреагував на плани Криму судитися з ним через воду

29 березня 2021, 12:53

Колишній народний депутат також звернув увагу на те, що досі "абсолютно впевнений", що перекриття Північно-Кримського каналу було "правильним кроком".

Північно-Кримський канал
Колишній нардеп відреагував на плани Криму судитися з ним через воду / УНІАН

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", колишній народний депутат України Андрій Сенченко назвав "агонією" заяву підконтрольної Росії влади Криму про намір подати судовий позов проти нього, у тому числі до Міжнародного суду, через водну блокаду півострова - перекриття Північно-Кримського каналу.

"Що стосується потуг окупантів подавати до суду - ну це просто агонія. Річ у тім, що проблему води не може вирішити Кремль. Їм потрібно просто припинити фінансувати російську армію і всі гроші направити на проблему водопостачання Криму. Вони цього ніколи не зроблять, саме тому вони намагаються піти різними шляхами – тиснути на українську владу, на українське суспільство, звертатися до судів, до ООН. Але у них немає на це права", - заявив Сенченко у коментарі Крим.Реалії.

Він підкреслив, що ці питання "регулюються Женевською конвенцією 1949 року, яка чітко визначає обов'язки держави-окупанта, і в ці обов'язки входить забезпечення життєдіяльності окупованої території".

"Тут нема чого обговорювати. Вони можуть просто захлинутися своєю злістю, але воду вони не отримають", – заявив Сенченко.

Колишній народний депутат також звернув увагу на те, що досі "абсолютно впевнений", що перекриття Північно-Кримського каналу було "правильним кроком".

"Досі, ось уже восьмий рік йде війна, це були найефективніші заходи гібридного впливу на державу-агресора. Нашою метою і тоді й зараз було не ускладнити життя кримчанам. У Криму для жителів АРК достатньо власних водних ресурсів. Недостатньо для промисловості та сільського господарства. Але ми і не збираємося дозволяти окупантам заробляти на українському Криму", – підсумував Сенченко.

Водна блокада Криму - про що йшлося раніше:

  • 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватила Україну у водній блокаді півострова і має намір у судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це орієнтовно 136-270 мільярдів доларів США.
  • 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
  • 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії та міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яже проблему з водопостачанням.
  • 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлено трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.

анексія Криму водна блокада новини України
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