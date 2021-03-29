Колишній нардеп відреагував на плани Криму судитися з ним через воду

Колишній народний депутат також звернув увагу на те, що досі "абсолютно впевнений", що перекриття Північно-Кримського каналу було "правильним кроком".
Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", колишній народний депутат України Андрій Сенченко назвав "агонією" заяву підконтрольної Росії влади Криму про намір подати судовий позов проти нього, у тому числі до Міжнародного суду, через водну блокаду півострова - перекриття Північно-Кримського каналу.
"Що стосується потуг окупантів подавати до суду - ну це просто агонія. Річ у тім, що проблему води не може вирішити Кремль. Їм потрібно просто припинити фінансувати російську армію і всі гроші направити на проблему водопостачання Криму. Вони цього ніколи не зроблять, саме тому вони намагаються піти різними шляхами – тиснути на українську владу, на українське суспільство, звертатися до судів, до ООН. Але у них немає на це права", - заявив Сенченко у коментарі Крим.Реалії.
Він підкреслив, що ці питання "регулюються Женевською конвенцією 1949 року, яка чітко визначає обов'язки держави-окупанта, і в ці обов'язки входить забезпечення життєдіяльності окупованої території".
"Тут нема чого обговорювати. Вони можуть просто захлинутися своєю злістю, але воду вони не отримають", – заявив Сенченко.
Колишній народний депутат також звернув увагу на те, що досі "абсолютно впевнений", що перекриття Північно-Кримського каналу було "правильним кроком".
"Досі, ось уже восьмий рік йде війна, це були найефективніші заходи гібридного впливу на державу-агресора. Нашою метою і тоді й зараз було не ускладнити життя кримчанам. У Криму для жителів АРК достатньо власних водних ресурсів. Недостатньо для промисловості та сільського господарства. Але ми і не збираємося дозволяти окупантам заробляти на українському Криму", – підсумував Сенченко.
Водна блокада Криму - про що йшлося раніше:
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватила Україну у водній блокаді півострова і має намір у судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це орієнтовно 136-270 мільярдів доларів США.
- 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
- 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії та міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яже проблему з водопостачанням.
- 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлено трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.