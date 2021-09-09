Колишній в'язень "ДНР" розповів про хід справи проти "ката" бойовиків

Асєєв розповів про кат ізоляції / Radiosvoboda

Сьогодні Верховний Суд задовольнив прохання потерпілих у справі одного катів "Ізоляції" Євгена Бражникова і переніс засідання з Покровську до Києва, повідомив колишній полонений бойовиків ОРДЛО Станіслав Асєєв у Facebook.

"Верховний Суд задовольнив касацію потерпілих у справі одного з катів "ізоляція" - Бражникова - і , чого так не хотіла ця істота (людиною його не назву).Нагадаю, що у справі проходять 9 постраждалих (включаючи мене) і близько 20 свідків, і цього персонажа звинувачують у побитті і тортурах ув'язнених Ізоляції (бив і мене особисто), вибиваючи з них свідоцтв для адміністрації і Палича (Куликовського), участі в терористичній організації, тому що він фактично виконував роль наглядача Ізоляції: вільно, без будь-якої охорони, пересувався по території Ізоляції, виходив за її межі, мав мобільний телефон, відкривав/закривав камери тощо", - написав Асєєв.

Як раніше повідомляв Главред, колишній полонений бойовиків-журналіст Станіслав Асєєв, вважає, що поки Україна має зовнішнього агресора, у нашої країни автоматично є "матеріал" для склеювання і зшивання держави.

Крім цього, колишній полонений бойовиків "ДНР" Станіслав Асєєв розповів про "зрадників" в лавах учасників обміну. За його словами, Євген Бражников, який також повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, бив його.

При цьому він зазначив, що ті, хто виконував накази бойовиків, уникли тортур.