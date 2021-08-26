З гострими зубами та кігтями: на Рівненщині в капкан мисливців потрапила "чупакабра" (фото)

Так виглядає спійманий звір / скріншот

У селі Рокитне Рівненської області мисливцям вдалося зловити в капкан "чупакабру". Таємничого звіра запідозрили у знищенні домашньої птиці, а його зовнішній вигляд спантеличив навіть досвідчених мисливців.

Житель села Микола Ничипорук був вражений, коли побачив у себе у дворі худющого звіра, майже без вовни та з дивовижно довгим хвостом, йдеться в сюжеті ТСН. "Хвіст у нього такий довгий, десь сантиметрів 70. І вгору, як антена, піднятий", – розповідав він.

В той самий час у нього і сусідів щось почало вбивати домашню птицю. В когось не стало 13 курей, в когось – 6. Розповідають і про 19 качок, яких хижак подушив, але не з'їв. Тому Микола вирішив встановити у дворі пастку. Через деякий час в неї потрапив цей дивний звір.

Подивитися на "чупакабру" збіглися всі сусіди. Людей дивував незвичайний вид передніх лап цього звіра, його довгі вуха і, як уже згадувалося, хвіст. Один з мисливців припустив, що в капкані знайшли виснаженого шакала, ймовірно, хворого на сказ. Саме через це у нього відсутня шерсть, припускають вони.

Місцеві продовжують стежити за тваринами і птахами, побоюючись, що "чупакабра" могла бути не одна. "Це самець. Ще має бути і самка, десь бачили щось таке подібне у нас і на кар’єрі", – каже одна з місцевих мешканок.

Нагадаємо, раніше на узбережжі Чорного моря поблизу Одеси відпочивальники та місцеві жителі помітили вельми привітних лисиць, які абсолютно не лякаються людей. Дикі тварини мешкають в каменях на околицях Фонтанки, що за 30 кілометрів від міста. Також лисиць вже бачили в Лузанівці, Крижанівці та на Дачі Ковалевського.