"Ціль для ракет": у РФ нахабно пригрозили Британії через кораблі біля Криму, згадавши Україну

Британський есмінець Defender / Reuters

У Міноборони РФ прокоментували інцидент з британським есмінцем Defender, який пройшов у територіальних водах України в Чорному морі біля берегів захопленого Росією Криму.

У заяві йдеться про те, що російські військові нібито відкривали стрілянину і скидали бомби по курсу британського корабля, повідомляє РБК.

У МО РФ стверджують, що есмінець Великобританії є "всього лише жирною метою для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

"Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender в Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України біля захопленого Криму, - ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації Королівських військово — морських сил", - заявили там.

"Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, йдучи на поводу українських "адміралів москітного флоту", керуватися розумом", — додали в РФ.

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Російська сторона 23 червня стверджувала, що вдень співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки біля берегів Криму зробили "попереджувальні" постріли в бік есмінця Defender, оскільки борт "перетнув кордон РФ".

Нагадаємо, в РФ заявляли, що з метою "попередження" за курсом есмінця метнув бомби військовий літак Су-24М. за відомостями російської сторони, після агресивних заходів Defender покинув кордони "російського територіального моря".

Пізніше в Міноборони Великобританії стверджували, що росіяни не відкривали попереджувальний вогонь по есмінцю.