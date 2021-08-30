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"Цілих 5 мільйонів": в СБУ розповіли, як на Харківщині чиновники крали пенсії жителів ОРДЛО

30 серпня 2021, 18:00

Шахрайська схема працювала кілька років. Чиновникам вдалося привласнити близько 5 мільйонів гривень, які призначалися для переселенців із зони ООС.

Пенсія
В СБУ розповіли, як на Харківщині чиновники крали пенсії / УНІАН

Служба безпеки України викрила в Харківській області схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для виплат пенсій переселенцям із зони ООС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Гроші з бюджету повинні були виплачувати жителям окупованих територій, але, як з'ясувало слідство, кошти доходили тільки до чиновників і осідали в їх руках.

Правоохоронці підозрюють у злочині посадових осіб пенсійного фонду та банків, які вносили до бази даних завідомо неправдиву інформацію.

В СБУ підкреслили, що чиновники міняли інформацію про виплати пенсій громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформляли банківські картки та отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів. Причому деякі з них, можливо, вже померли.

Така шахрайська схема працювала кілька років. Чиновникам вдалося привласнити близько 5 мільйонів гривень.

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Слідство триває. Підозрюваним загрожує від трьох до восьми років.

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Нагадаємо, раніше з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

В Україні з 1 грудня нинішнього року мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1854 до 1934 гривень. В результаті максимальна виплата збільшиться на 800 гривень - до 19340.

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