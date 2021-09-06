"Цілий день чекає на покупців": у Києві школяр продає свої вироби, сидячи під супермаркетом

Хлопчик також приймає замовлення на свої роботи, які досить якісні на вигляд.
У Києві біля одного з супермаркетів помітили школяра, який продає свої вироби. Судячи з опублікованих кадрів, школяр захоплюється декупажем пляшок.
"У той час, як інші діти живуть своє безтурботне дитяче життя, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки та продає за символічною ціною", - повідомила киянка Вікторія Шевчук, яка й опублікувала фото хлопчика на своїй сторінці в Facebook Facebook.
Жінка додала, що так хлопчик сидить цілий день біля одного з Київських супермаркетів, чекаючи на покупців.
"Замовлення можна зробити й телефоном. У розмові був не багатослівний. Публікую цей пост з його дозволу", - зазначила жінка.
Українці в Мережі були захоплені прагненням хлопчика підзаробити, проявивши свій талант.
"Зате він навчиться заробляти й з розумом витрачати! Можливо відкриє свою справу!", "Молодець хлопець, заробляє копійку працею", "Розумничок, дай Боже тобі всього найкращого", — писали в коментарях під постом.
Раніше Главред писав, що в Харкові від власної матері врятували школярку - дівчинка просиділа під замком 3 місяці. Тривогу забили педагоги школи, в якій так і не з'явилася дівчинка. Більш того, вони не змогли зв'язатися ні з дитиною, ні з мамою.