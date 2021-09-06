"Цілий день чекає на покупців": у Києві школяр продає свої вироби, сидячи під супермаркетом

Хлопчик займається декупажем пляшок / Facebook Victoria Shevchuk

У Києві біля одного з супермаркетів помітили школяра , який продає свої вироби. Судячи з опублікованих кадрів, школяр захоплюється декупажем пляшок.

"У той час, як інші діти живуть своє безтурботне дитяче життя, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки та продає за символічною ціною", - повідомила киянка Вікторія Шевчук, яка й опублікувала фото хлопчика на своїй сторінці в Facebook Facebook .

Жінка додала, що так хлопчик сидить цілий день біля одного з Київських супермаркетів, чекаючи на покупців.

"Замовлення можна зробити й телефоном. У розмові був не багатослівний. Публікую цей пост з його дозволу", - зазначила жінка.

Ціни на вироби прийнятні / Facebook Victoria Shevchuk

Українці в Мережі були захоплені прагненням хлопчика підзаробити, проявивши свій талант.

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"Зате він навчиться заробляти й з розумом витрачати! Можливо відкриє свою справу!", "Молодець хлопець, заробляє копійку працею", "Розумничок, дай Боже тобі всього найкращого", — писали в коментарях під постом.