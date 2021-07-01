Ціни на парковку в столиці злетіли втричі

Парковка подорожчала з 1 липня / УНІАН

З 1 липня в Києві набули чинності нові тарифи на Паркування Автомобілів у центрі міста та прилеглих до нього районах. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У I зоні-центрі столиці, вартість 1 години паркування складе 35 грн (до цього діяв тариф 10 грн), а у в II зоні - на прилеглих до центру вулицях – 25 грн/год (раніше було 7 грн). У спальних районах міста вартість залишається колишньою-5 грн / год" - говорить в повідомленні.

За несплату послуг паркування водіїв спіткають штрафи відповідно до чинного законодавства - в 20-кратному розмірі від вартості години паркування в залежності від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Оплатити паркування можна безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay, а також через Інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. готівковий розрахунок за паркування можливий в терміналі Easy Pay.

Разом з цим, що у вихідні, святкові дні та в будні з 22:00 до 8:00 парковка буде безкоштовною.

Реклама

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що перші два тижні, починаючи з сьогоднішнього дня, інспектори не штрафуватимуть водіїв за несплату згідно нових тарифів.

"Інспекція з паркування починає роз'яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати. Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні-з 1 по 16 липня", - підкреслив він.

Також Усов повідомив, що всі майданчики будуть мати Інформаційні таблички і зазначеним діючим таріом і QR-кодом для зручної оплати.

Відомо, що дохід від паркування йтиме до спеціального фонду міського бюджету для фінансування розвитку громадського транспорту, удосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки пішоходів.

Нагадаємо, таксі-сервіс Uber незабаром підвищить тарифи на послуги. СЕРВІС вже повідомив своїм водіям про підвищення тарифів, і розіслав їм листи, в яких наголошується, що вони зможуть заробляти більше.

За словами Голови Української таксомоторної асоціації (УТМА) Андрія Антонюка, за останні півтора року поїздка на таксі в середньому зросла на 10-20%.