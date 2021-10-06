УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний

6 жовтня 2021, 02:20
Прослухати новину
Зупинити

Індійський штам коронавірусу проявляє себе набагато раніше, ніж "уханьський". Людина розуміє, що хвора вже за два-три дні після зараження.

коронавірус
Названо головну небезпеку штаму Дельта / Reuters

Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Учений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу.

Як сказав академік в інтерв'ю виданню Апостроф, головна небезпека Дельта-штаму в його "чіпкості" й дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

За словами Комісаренка, штам Дельта мутував і на відміну від уханьського вірусу "відростив більш чіпкі шиповидні відростки". Крім того, він "навчився" в тисячу разів швидше розмножуватися в порівнянні з початковим варіантом хвороби.

"Головна небезпека криється в його мутації. Він містить рибонуклеїнову кислоту, яка має різні частини, що кодують різні протеїни. Зокрема, шиповидний s-протеїн, який знаходиться на поверхні вірусу. І саме цей протеїн відповідає за зв'язування вірусу з клітинами людини, де і починається його розмноження. У варіанті Дельта є кілька амінокислот в шиповидному протеїні, які поліпшили його зв'язок з рецептором, і таким чином він став краще розвиватися в клітинах людини", - пояснив учений.

Реклама

читайте такожCOVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми та алгоритм дій при лікуванніТакож відмінною рисою штаму Дельта стало те, що він частіше діагностується у молодих людей.

"Проявляє він себе набагато раніше, ніж "уханьський". Він дуже агресивний. Людина розуміє, що хвора вже за два-три дні після зараження. Сам перебіг захворювання важкий", - уточнив Комісаренко.

Що відомо про штам Дельта

Дельту вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам таким, що "викликає занепокоєння", оскільки він є заразнішим.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективні Але епідеміологи в США стверджують, що вакциновані особи, інфіковані Дельтою, можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам Дельта часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.

viber
коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини Сергій Комісаренко
Зараз ви переглядаєте новину «Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатисяУ моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися На українців очікує "крижаний" тиждень: синоптики назвали нові дати серйозних заморозківНа українців очікує "крижаний" тиждень: синоптики назвали нові дати серйозних заморозків Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміниГороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни Прикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день КіндратаПрикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день Кіндрата Молодик в жовтні 2021: що не можна робити, і як залучити благополуччяМолодик в жовтні 2021: що не можна робити, і як залучити благополуччя

Останні новини

15:44

Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію

15:35

Інфекціоніст спрогнозував, чи будуть в Україні люди бунтувати через антикоподібні обмеження Відео

15:17

У Кабміні запевнили, що Україна накопичила достатньо газу для проходження зими Відео

15:00

Гороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіх Відео

14:56

Прикмети на 7 жовтня: що не можна робити в день Фекли і як не потрапити в біду Відео

Реклама
14:40

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень з 1 грудня Відео

14:37

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

14:10

Легалізація криптовалют в Україні відкладається: президент відмовився підписувати закон про біткоїн Відео

13:52

Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько Відео

13:44

Дороги, авіація та залізниця: Франція може розширити свою участь у "Великому будівництві"

13:25

Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020: на що підуть кошти

13:17

В Україні три області можуть потрапити в "червону" зону на цьому тижні Відео

13:06

Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Фото

13:00

"Не вистачає навіть апаратів ШВЛ": у лікарнях Дніпра стався колапс через коронавірус Відео

12:54

"Метінвест" збільшив обсяг поставок кисню для лікування хворих коронавірусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одному боді блиснула сідницями на вулицях Києва

12:46

Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля Відео

12:16

"Чекають на вулиці": у мережі показали, як швидкі з хворими на COVID-19 по 5 годин стоять у чергах до лікарні Відео

12:14

Українцям пропонують назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами Відео

11:57

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята, що не можна робити в цей день, прикмети

Реклама
11:48

Живуть у страху: у Києві бійцівський пес роздер кішку на очах у людей Відео

11:37

У Чернівцях 74-річний пенсіонер та його 66-річний спільник 15 років розбещували неповнолітніх Відео

11:08

Погрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну доньку Відео

10:52

Глава Укрексімбанку Мецгер складе повноваження на час слідства щодо нападу на журналістів "Схем" Відео

10:30

Мстислав Банік: Перехід у paperless - це довгострокова історія і мета Мінцифри до 2024 року

10:27

Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати до 800-900 доларів

10:23

Школяр з Дніпра, який впав у кому після інсульту, почав ходити

09:49

Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима

09:31

"Пермський стрілок" Бекмансуров прийшов до тями, поки що він залишається в реанімації Відео

08:55

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

08:48

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

08:45

Журналісти звинуватили главу Укрексімбанку в нападі і погрозах під час інтерв'ю Відео

08:22

Коронавірус в Україні 6 жовтня: виявлено понад 12,5 тис. нових хворих, багато заражених дітей Відео

07:48

COVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії Відео

07:48

Для чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні Погляд

07:07

У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів через голоси в голові

06:37

Похолодання в Україні: синоптик попередив про заморозки і сильний вітер 6 жовтня Відео

06:30

Збій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофа Погляд

05:40

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

05:30

Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Відео

Реклама
04:30

Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові Відео

04:08

Instagram глобально змінив систему показу відео

03:33

Вчені розповіли про несподівану корисну властивість кофеїну

03:22

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

02:51

Учені навчились передбачали смерть від COVID-19 згідно з аналізом крові на залізо

02:20

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний Відео

01:39

Чи можна знизити тиск без препаратів - відповідь кардіолога

01:08

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

05 жовтня, вівторок
23:48

Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Відео

23:12

Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти