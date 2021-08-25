Чехія відкрила кордон для українців: хто може потрапити в країну і що потрібно знати

Чехія змінила правила в'їзду для українців / "Педагогічна преса"

Чехія змінила правила в'їзду в країну для українців. Тепер перетнути цей кордон можна тільки повністю вакцинованим громадянам України.

Про це йдеться в середу, 25 серпня, на сайті МЗС Україна.

У Чехії визнають вакцини AstraZeneca, а також індійську Covishield, Moderna, Pfizer, Jensen. Однак китайської вакцини CoronaVac серед дозволених немає.

Головною умовою для в'їзду в цю країну є наявність сертифіката про повний курс вакцинації. Причому після отримання останньої дози вакцини має пройти не менше 14 днів.

Отримати необхідний сертифікат можна на порталі або в додатку "Дія". Він буде доступний англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливістю віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних через QR-код.

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Які вакцини визнаються Чехією:

Vaxzevria (AstraZeneca)

Spikevax (Moderna)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

JanssenCovishield

Крім того, для поїздки в Чехію потрібні:

заповнена в'їзна форма Чеської Республіки (https://plf.uzis.cz/) перед в'їздом в країну;

дійсний біометричний закордонний паспорт;Медичне страхування на час поїздки.

Нагадаємо, раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить Чи не найбільшу нацменшину в Чехії.

Також у червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік затребуваності українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже в 2 рази.