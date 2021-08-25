Чехія відкрила кордон для українців: хто може потрапити в країну і що потрібно знати

Для того, щоб гарантовано перетнути кордон, після отримання останньої дози вакцини має пройти не менше 14 днів.
Чехія змінила правила в'їзду в країну для українців. Тепер перетнути цей кордон можна тільки повністю вакцинованим громадянам України.
Про це йдеться в середу, 25 серпня, на сайті МЗС Україна.
У Чехії визнають вакцини AstraZeneca, а також індійську Covishield, Moderna, Pfizer, Jensen. Однак китайської вакцини CoronaVac серед дозволених немає.
Головною умовою для в'їзду в цю країну є наявність сертифіката про повний курс вакцинації. Причому після отримання останньої дози вакцини має пройти не менше 14 днів.
Отримати необхідний сертифікат можна на порталі або в додатку "Дія". Він буде доступний англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливістю віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних через QR-код.
Які вакцини визнаються Чехією:
- Vaxzevria (AstraZeneca)
- Spikevax (Moderna)
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
- JanssenCovishield
Крім того, для поїздки в Чехію потрібні:
- заповнена в'їзна форма Чеської Республіки (https://plf.uzis.cz/) перед в'їздом в країну;
- дійсний біометричний закордонний паспорт;Медичне страхування на час поїздки.
Нагадаємо, раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить Чи не найбільшу нацменшину в Чехії.
Також у червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік затребуваності українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже в 2 рази.