"Челлендж" ДОМу підтримала Вікіпедія: в україномовній версії півострів віднесли до території РФ

Крим віднесли до території РФ / УНІАН

В україномовній Вікіпедії здивували "відкриттям". Анексований Росією Крим сайт вказав на карті як частину РФ.

Зокрема, йдеться про статтю "Час в Росії", яка "барвисто" проілюстрована картою РФ з прикріпленим до неї Кримським півостровом.

При цьому, в самому тексті статті не згадуються про таке "нововведення". А на карті в правому верхньому куті півострів чітко помітний.

Відомо, що остання правка в даному матеріалі була зроблена 14 квітня, але справа стосувалася тексту, а не Карти. Що говорить про те, що зображення карти РФ з українським Кримом висить на Вікіпедії вже кілька місяців.

Нагадаємо, український телеканал ДОМ, створений для мовлення на непідконтрольних Україні територіях, зобразив в одній з програм карту РФ з Кримом. Це помітив нардеп Олексій Гончаренко, який встиг зафіксувати помилку ЗМІ і виклав все це в мережу, де і спалахнув скандал.

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Тим часом, керівництво телеканалу відразу вибачилося за "неточність", а незабаром дало офіційну заяву, в якій йшлося, що це була зовсім і не помилка, а навмисна дія конретної людини, якого вже визначили і звільнили.

Однак про мету такого діяння і прізвище "жартівника" не повідомляють.

Також раніше скандал навколо Криму на російській карті спіткав американське видання The New York Times потрапило в скандал, розмістивши на своїх сторінках карту України, на якій відсутній захоплений Росією Крим. На інтерактивній карті про темпи вакцинації проти коронавірусу на порталі видання Крим не позначений відповідно до територіальної приналежності.

Захоплений РФ півострів не відзначений ні як територія України, ні як територія РФ. Крим позначений сірою територією (ледь помітною на карті).