Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом

Подія трапилася під час грози, що налетіла на Київ.
В Києві заняття парасейлінгом для чоловіка на Оболоні закінчилося страшним інцидентом - у воді перекинувся катер, до якого він був прикріплений і парашутист опинився в небі.
Подія трапилася під час грози, що налетіла на Київ, повідомляє Telegram-спільнота Kievmap.
У Мережі опублікували відео моторошного інциденту, на якому зображений політ людини на парашуті.
Відзначається, що поки доля чоловіка з парашутом поки невідома.
Як уточнює Telegram-канал Киев Сейчас, чоловіка, який був пристебнутий до катера, віднесло в повітря разом з парашутом.
Зараз проводиться рятувальна операція, чоловіка на парашуті намагаються зловити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що туристка з України врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в турецькому Шарм-ель-Шейху.
Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався і її понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт.
В результаті жінці наклали 15 швів, у неї розірвано вухо, тріщини в хребцях, також вона отримала струс мозку.