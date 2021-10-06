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"Чим той АТОшник краще за мене?": під Одесою депутат влаштував скандал на сесії міської ради

6 жовтня 2021, 21:51

Народний обранець не стримав емоцій.

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Перепалка почалася під час сесії міської ради / скріншот з відео

У місті Подільськ Одеської області депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Колесник обурився тим, що його відсунули назад у черзі на виділення земельної ділянки у 2 гектари.

Суперечка виникла між ним та місцевим жителем під час сесії міської ради. Депутат заявив, що землі учасникам АТО не потрібні, а відео перепалки опублікували в Telegram-каналі "7 канал Одеса".

"Ось чим той АТОшник краще за мене? Він що, зробив більше для України чи для міста? Ось же сказали: отримали 24 людини – достатньо, потім наступний список, знову відсувають", – розлютився Колесник.

Причиною такого рішення Департаменту земельного та комунального господарства стало те, що в пріоритеті на отримання паїв стоять учасники бойових дій на Донбасі.

2 гектари учасникам АТО

Станом на 21 травня 2021 року управління Держгеокадастру в областях передали у приватну власність учасникам бойових дій (АТО/ООС) 180 тисяч земельних ділянок загальною площею 261,8 тисяч га із земель сільгосппризначення держвласності.

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Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить близько тисячі доларів за гектар.

Автор: Сергій Кущ
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АТО скандал народний депутат
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