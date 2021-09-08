Череп в крові і щоденник з розпланованими вбивствами: в будинку нападниці з арбалетом пройшов обшук

Таїсія Петрова планувала вбивства / скріншот

У квартирі 19-річної Таїсії Петрової, яка розстріляла вчителів з арбалета в полтавській школі, знайшли моторошні докази.

Копи виявили череп зі слідами засохлої крові і особистий щоденник з планами вбивств.

Як пише "Полтавська хвиля" з посиланням на очевидців, в щоденнику дівчини був розписаний весь вересень. Крім вбивств, дівчина планувала ще ряд нападів, а 22 числа повинна була спалити своє житло.

Також в щоденнику у Петрової на 28 серпня було заплановано вбивство. У смартфоні дівчини копи знайшли купу знімків розчленованих тварин.

Більш того, на стіні квартири висіло фото батька Таїсії, розмальоване символами, схожими на ієрогліфи, і з виколотими очима.

Нагадаємо, в полтавській школі №11 у понеділок, 6 вересня, сталася НП. Колишня учениця пробралася в установу і розстріляла педагогів.

19-річна дівчина стріляла з арбалета. В результаті, вчителі отримали такі поранення, що їх госпіталізували в лікарню. При цьому дівчина під час інциденту курила цигарку. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.