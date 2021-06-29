"Черепно-мозкові травми та хрускіт кісток": у Вінниці водій збив подружжя на пішохідному переході

у Вінниці водій збив подружжя на пішохідному переході / скріншот з відео

У Вінниці на пішохідному переході водій збив подружню пару. Зараз вони з черепно-мозковими травмами, переломами та забоями перебувають у лікарні, повідомляє портал ТСН.Ранка.

На кадрах з камер спостереження видно, як автомобіль на швидкості зносить чоловіка і жінку. Від удару їх перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт. Через кілька секунд жінка спробувала встати, але не досягла успіху і знепритомніла. Обом постраждалим по 50 років.

"Основний діагноз черепно-мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", — повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов.

У поліції кажуть-водій був тверезим. Сам він переконував копів, що відволікся і не побачив людей на пішохідному переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не взяли під варту.

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Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

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Нагадаємо, раніше в Одесі сталося ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі госпіталізовані.

Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі.

Пізніше у Слов'янську (Донецька область) на нерегульованому пішохідному переході водій збив коляску з чотиримісячним немовлям.