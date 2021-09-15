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Чорновіла вбили 4-ма ударами кастету: ексзаступник глави ГПУ розповів деталі смерті героя України

15 вересня 2021, 14:33

Смерть лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновіла була спланованим вбивством, вважає Микола Голомша.

В'ячеслав Чорновіл
В'ячеслав Чорновіл був убитий - Голомша / УНІАН

Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша стверджує, що смерть героя України, лідера партії Народний Рух В'ячеслава Чорновіла була спланованим вбивством. За його словами, політик був убитий чотирма ударами кастета, який були нанесені в область потилиці. Таким же кастетом добивали і водія автомобіля.

У ефірі 4 каналу він розповів про те, що під час розслідування справи Чорновіла було встановлено, що політик був убитий. У потиличну область голови наносилися чотири удари кастета. Таким же кастетом добивали і водія.

читайте такожЕксзаступник генпрокурора про загибель В'ячеслава Чорновола: його добивали кастетом"Ми розслідували справу про вбивство Чорновіла. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким же кастетом добили водія", - сказав Голомша.

Згідно з його заявою, загибель Чорновіла була заздалегідь спланованим вбивством людини. Подушки безпеки в його автомобілі були відключені. Огляд місця події сфальсифікували.

"Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не розкривав труп Чорновіла", - підкреслив він.

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В'ячеслав Чорновіл

В'ячеслав Чорновіл - український політик, журналіст, публіцист і літературний діяч. Дисидент часів Радянського Союзу. Чорновіл був одним з лідерів національно-демократичного руху кінця 1980-х – 1990-х років. Засновник Народного руху, прихильник незалежності України.

Чорновіла вважають ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет Української держави (16 липня 1990 року) та Акту проголошення незалежності України – 24 серпня 1991 року.

Був одним із засновників руху шістдесятників і дисидентів в Україні. Засновник і головний редактор підпільного журналу Український вісник. Член Української Гельсінської групи. Виступив одним з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки.

В'ячеслав Чорновіл / УНИАН

Був поміщений у в'язницю за звинуваченням в "антирадянській пропаганді". Чорновіл змушений був перебувати в місцях позбавлення волі 17 років.

В'ячеслав Чорновіл був народним депутатів України I, II і III скликань з травня 1990 року по березень 1999 року.

У період з квітня 1990 року по квітень 1992 року очолював Львівську обласну раду.

Чорновіл загинув 25 березня 1999 року.

Згідно з офіційною версією, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов, які поверталися з Кіровограда на автомобілі марки Тойота, зіткнулися з вантажівкою КамАЗ на 5 км траси Бориспіль – Золотоноша. Автомобіль політика врізався в КАМАЗ з причепом, що розгортався посеред шосе.

В'ячеслава Чорновіла поховали 29 березня 1999 року на алеї Байкового кладовища у Києві. На прощання з ним прийшло понад 200 000 чоловік. Труну з тілом Чорновіла несли на руках від Володимирського собору до Байкова кладовища.

У 2000 році В'ячеславу Чорновілу було присвоєно звання Героя України посмертно.

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В'ячеслав Чорновіл ГПУ новини України Микола Голомша
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