"Честь і хвала": главком ЗСУ схвалив хіт про Путіна з матами на репетиції параду в Києві

Бійці ЗСУ висловилися від душі, впевнений Валерій Залужний.
Головнокомандувач Збройні сили Валерій Залужний прокоментував скандал, що спалахнув після виконаннями українськими бійцями на Хрещатику, під час тренування парда, матірної кричалки про президента РФ Володимира Путіна.
В інтерв'ю на 5 каналі він підкреслив, що хіт "Путін — ху*ло", що прозвучав на тренуванні параду, є правдивим.
При цьому Головком ЗСУ зазначив, що йому, як батькові двох дітей, з моральної точки зору не зовсім приємно було чути нецензурну лексику.
"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі в цілому. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", - говорить він.
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Матірний хіт про Путіна від бійців ЗСУ на Хрещатику
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган " Путін — х*йло!".
У Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.
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Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін-ху*ло" назвала їх "Талібан".