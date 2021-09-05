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"Честь і хвала": главком ЗСУ схвалив хіт про Путіна з матами на репетиції параду в Києві

5 вересня 2021, 08:27

Бійці ЗСУ висловилися від душі, впевнений Валерій Залужний.

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На репетиції парда в Києві виконали матірний хіт про Володимира Путіна / president.gov.ua

Головнокомандувач Збройні сили Валерій Залужний прокоментував скандал, що спалахнув після виконаннями українськими бійцями на Хрещатику, під час тренування парда, матірної кричалки про президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю на 5 каналі він підкреслив, що хіт "Путін — ху*ло", що прозвучав на тренуванні параду, є правдивим.

При цьому Головком ЗСУ зазначив, що йому, як батькові двох дітей, з моральної точки зору не зовсім приємно було чути нецензурну лексику.

"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі в цілому. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", - говорить він.

читайте також"Український Талібан": у РФ істерять через кричалку про Путіна на репетиції параду в Києві

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Матірний хіт про Путіна від бійців ЗСУ на Хрещатику

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган " Путін — х*йло!".

У Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.

читайте такожМатюкова кричалка про Путіна бійців ЗСУ: на росТВ закотили істерику і назвали Зеленського "чортом"

Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін-ху*ло" назвала їх "Талібан".

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ЗСУ Володимир Путін новини України Валерій Залужний
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