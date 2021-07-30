Чотирилапі слідопити: 5 маленьких вівчарок взяли на службу в Нацгвардію

Цуценята служитимуть у Нацгвардії / фейсбук МВС України

Відразу 5 цуценят бельгійської вівчарки поповнили ряди службових псів у Навчальному центрі Нацгвардії України. Вони допомагатимуть кінологам у розкритті злочинів, у тому числі в районі проведення операції об'єднаних сил.

Всі малюки успішно склали тест Кемпбелла, який визначає придатність собак до такої служби. Зокрема для собак передбачається тестування за наступними розділами: контактність з людиною, незалежність характеру, схильність до послуху, схильність до домінування, йдеться на сторінці МВС України в Facebook.

"Песики дуже активні, грайливі, цікавляться всім до чого можуть дотягнутись та вимагають уваги до себе", – розповідають у Навчальному центрі.

Відтепер в житті цуценят почався новий етап. Попереду їх чекає знайомство з кінологами та іншими собаками, адаптація і навчання.

Фото Фейсбук МВС України

Фото Фейсбук МВС України

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