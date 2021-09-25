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Чотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири та Київ на підході

25 вересня 2021, 15:52
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Перехід в "помаранчеву" зону карантину загрожує чотирьом регіонам.

Карантин в Києві
У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом / УНІАН

Український МОЗ відносить до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки чотири регіони України.

Згідно з опублікованими даними на сайті, станом на 24 вересня перехід в "помаранчеву" зону карантину загрожує Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям.

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moz.gov.ua

У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.

Варто відзначити, що епідеміологічна ситуація має вигляд краще, ніж добою раніше. За даними МОЗ України на 23 вересня "помаранчевими" були 8 українських областей та Київ.

"Помаранчева" карантинна зона: що це означає

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

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  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Раніше ми повідомляли, що в Україні посилять обмеження для жителів "червоної" карантинної зони. Йдеться про невакцинованих громадян, зазначив нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький.

Автор: Сергій Кущ
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