Чотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири та Київ на підході

У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом / УНІАН

Український МОЗ відносить до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки чотири регіони України.

Згідно з опублікованими даними на сайті, станом на 24 вересня перехід в "помаранчеву" зону карантину загрожує Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям.

moz.gov.ua

У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.

Варто відзначити, що епідеміологічна ситуація має вигляд краще, ніж добою раніше. За даними МОЗ України на 23 вересня "помаранчевими" були 8 українських областей та Київ.

"Помаранчева" карантинна зона: що це означає

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

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завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Раніше ми повідомляли, що в Україні посилять обмеження для жителів "червоної" карантинної зони. Йдеться про невакцинованих громадян, зазначив нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький.