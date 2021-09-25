Чотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири та Київ на підході

Перехід в "помаранчеву" зону карантину загрожує чотирьом регіонам.
Український МОЗ відносить до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки чотири регіони України.
Згідно з опублікованими даними на сайті, станом на 24 вересня перехід в "помаранчеву" зону карантину загрожує Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям.
У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.
Варто відзначити, що епідеміологічна ситуація має вигляд краще, ніж добою раніше. За даними МОЗ України на 23 вересня "помаранчевими" були 8 українських областей та Київ.
"Помаранчева" карантинна зона: що це означає
"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,
- кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
- кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Раніше ми повідомляли, що в Україні посилять обмеження для жителів "червоної" карантинної зони. Йдеться про невакцинованих громадян, зазначив нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький.