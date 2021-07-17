Чотири пасажири в реанімації: з'ясувалися подробиці ДТП з автобусом Київ-Вроцлав

На Рівненщині рейсовий автобус перекинувся і вилетів у кювет / Фото facebook.com/dsns.rivne

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про стан постраждалих та подробиці ДТП, що сталося з рейсовим автобусом сполученням Київ – Вроцлав рано вранці в суботу, 17 липня. На момент аварії в салоні перебували 40 осіб, всі - громадяни України.

За словами Коваля, причиною перекидання автобуса стало те, що водій намагався уникнути наїзду на пішохода.

"Друзі, вночі на Рівненщині біля Радивилова перекинувся міжнародний рейсовий автобус Київ-Вроцлав. Водій, уникаючи наїзду на пішохода, з'їхав у кювет. В автобусі перебували 40 осіб, 17 з них госпіталізовані. Трагічних випадків, Слава Богу, немає", - написав голова Рівненської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що стан більшості травмованих людей стабільний, проте четверо пасажирів у реанімації, двох з них вже прооперували.

читайте такожВлізли 12 людей: під Києвом сталася смертельна ДТП, серед жертв - дитинаЯк повідомляв Главред, сьогодні близько четвертої години ранку в Рівненській області сталася ДТП з рейсовим автобусом сполученням Київ-Вроцлав. На трасі між селом Крупець та містом Радивилів водій не впорався з керуванням. В результаті автобус перекинувся і вилетів в кювет.

12 липня у Вінницькій області поблизу села Ганнопіль сталася смертельна ДТП, в якій загинули дві жінки, третю - госпіталізували з травмами. Вони чекали на автобус на зупинці, коли в них на автомобілі BMW влетіла вагітна 25-річна мешканка району. Вона потрапила до лікарні, як і водій другого автомобіля, попередньо, винний в аварії.