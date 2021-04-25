Чотири трупи знайшли в колодязі в Одеській області: що відомо про жертв

Мертвими знайдені подружня пара, а також двоє невстановлених чоловіків.
У неділю, 25 квітня, в селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району Одеської області у колодязі були виявлені тіла чотирьох осіб.
Як повідомляє місцеве видання Odessa.online, за даними прес-служби ГУ НП в Одеській області, на місці вже працюють правоохоронці.
Повідомляється, що поліція приступила до з'ясування причин трагедії, трупи дістають з колодязя.
Як уточнює видання Цензор.НЕТ, трагедія сталася близько полудня в полі на околиці села.
Мертвими знайдені місцеві жителі - подружжя Бондаренко (1986, 1988 р.н.).
Крім того, загиблими також виявилися двоє поки невстановлених чоловіків.
Як уточнили в прес-службі обласної поліції, особи загиблих встановлені, всі вони - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.
"На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про його правової кваліфікації", - повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.
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