Чотирьом областям України світить "червона" зона карантину - Радуцький

Відразу в чотирьох областях можуть посилити карантин / УНІАН

Відразу чотири області України найближчим часом можуть потрапити з "зеленої" в "червону" зону карантинних обмежень.

Як пише голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі, в Україні зафіксовано найбільше число нових хворих COVID-19 за останні чотири місяці.

Які області ризикують потрапити до "червоної" зони карантину

Чернівецька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Тернопільська область.

"На даний час найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть з "зеленої" зони відразу перейти в "Червону", - сказав він.

За даними Радуцького, за кількістю хворих на 100 тисяч населення в "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

"Переконаний, що місцева влада повинна не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації і оперативно реагувати: посилювати контроль за основними правилами карантину, готуватися до відкриття додаткових ліжок в "ковидних" відділеннях", - підкреслив Радуцький.

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Раніше в МОЗ заявили про те, що карантинні заходи в Україні будуть посилені у тому випадку, якщо виросте кількість заражень коронавірусом, а число тестів скоротять. Якщо один регіон потрапить в червону зону, інші області автоматично стануть "жовтими".

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що комісія з питань ТЕБ і НС вже днями може прийняти рішення про переведення України в жовту зону.