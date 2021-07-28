Чиновникам Євросоюзу сподобалася хитра ініціатива Києва щодо СП-2 - Politico

Офіційні особи ЄС у приватних розмовах захоплювалися кмітливістю Києва / УНІАН

Ініційовані Україною консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо запуску Північного потоку-2 дадуть можливість наполягати на санкціях, щоби запобігти запуску російського трубопроводу. Однак з юридичної та практичної точки зору такий крок навряд чи заблокує запуск СП-2.

В цілому, високопоставлені чиновники Євросоюзу прихильно поставилися до заяви України, пише Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Видання зазначає, що хоча публічно офіційні особи ЄС практично не відреагували на маневр України, але в приватних розмовах багато з них захоплювалися кмітливістю Києва. З політичної точки зору європейські дипломати заяву України назвали "пороговим моментом", тому що країна не змовчала.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо Північного потоку-2 відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

"Вони вчинили абсолютно правильно. Деякі мої колеги в інститутах вважають, що угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони", – зазначив один з чиновників ЄС.

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"Недавня українська ініціатива, звичайно ж, хитра. Однак мені цікаво, чому вони цього не зробили раніше", - прокоментував інший чиновник.

Угода між США та Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоби підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали щодо газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

27 липня члени Європейського парламенту виступили із заявою, в якій розкритикували угоду США та Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2. Законодавчий орган ЄС закликали звернути увагу на те, що проект підриває безпеку України та суперечить "Зеленому курсу".