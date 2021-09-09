Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні різко пішла вгору: у МОЗ опублікували свіжу статистику

Коронавірус у Києві вивів столицю в лідери за кількістю заражених COVID-19 за добу/ Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 9 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 663 жителів країни (днем раніше було 2 772). Зокрема захворіли 342 дитини та 63 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 981 особу; летальних випадків - 61; одужали 1 546 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у: м. Київ (379); Львівській (318); Харківській (302); Одеській (222); Дніпропетровській (209) областях.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 306 939 осіб;

одужали - 2 217 563 людини;

летальних випадків - 54 175;

проведено ПЛР-тестів - 12 188 070.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 9 вересня 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 8 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 772 жителів країни. Було госпіталізовано 1 017 осіб; летальних випадків - 60; одужали 1 411 осіб.

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У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

Згідно з прогнозами вчених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.

Уряд розпочав роботу над новими правилами карантину в Україні, які повинні передбачати певні "бонуси" для тих, хто зробив укол від COVID-19. На розробку нових правил карантину в жовтій та червоній зонах піде близько тижня, потім документ ухвалять, і ще за тиждень постанова набуде чинності. Таким чином, карантинні заходи, імовірно, будуть посилені лише через 2 тижні, а до цього моменту країна залишиться в зеленій зоні.