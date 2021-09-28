Кількість нових COVID-випадків в Україні за добу зросла вдвічі - свіжа статистика МОЗ

В Україні 6552 нових випадків COVID-19 / ua.depositphotos.com

Станом на ранок вівторка, 28 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6552 жителів країни. Зокрема, захворіли 574 дитини і 165 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1288 осіб; летальних випадків - 143; одужали 2927 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та м. Київ (461).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 401 956 осіб;

одужали - 2 248 071 чоловік;

летальних випадків - 55 863;

проведено ПЛР-тестів - 12 741 131.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 28 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 27 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3007 жителів країни. Було госпіталізовано 1478 осіб; летальних випадків - 94; одужали 952 особи.

Більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта. Швидкість поширення COVID-19 зросла в рази, а кожен інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Реклама

В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус надалі буде погіршуватися, вона, ймовірно, буде важчою, ніж у 2020 році. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект наказу Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Документ оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з документом, чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх усуватимуть від роботи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державні службовці повинні отримати 2 дози вакцини від коронавірусу впродовж двох тижнів.