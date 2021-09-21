Кількість жертв коронавірусу в Україні перетнула нову "червону" лінію

Коронавірусом за добу заразилися понад 5 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 21 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 159 жителів країни. Зокрема захворіли 463 дитини і 129 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 086 осіб; летальних випадків - 137; одужали 2 156 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 355 805 осіб;

одужали - 2 233 573 людини;

летальних випадків - 55 056;

проведено ПЛР-тестів - 12 515 008.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 21 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

З понеділка, 20 вересня, набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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В Україні понад 99% жертв наслідків коронавірусу не були вакциновані. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко і додав, що на це вказують дані останніх трьох місяців.

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В Україні можуть запровадити "жовту" зону карантину вже в середу, 22 вересня. Сьогодні відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Попри збільшення захворюваності на COVID-19, Київ може уникнути запровадження нового локдауну в 2021 році. Таку думку озвучив мер столиці Віталій Кличко і розкрив нюанси.