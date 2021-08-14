Чисте море і танцюючі дельфіни: відпочивальники в курортній Кирилівці поділилися враженнями

Люди спостерігають за дельфінами / скріншот

Цей рік не порадував відпочинком українців. Зокрема, на вітчизняних курортах. Яких тільки напастей не доводилося терпіти відпочивальникам з самого початку літа практично на всіх пляжах країни.

Людей атакували морські блохи, сонечка, павуки, зливи з торнадо і тонни водоростей. Але найбільш всім запам'ятається відпочинок -2021 навалою медуз, які захопили буквально всі пляжі як Азовського, так і Чорного морів.

Але нарешті, в розпал оксамитового сезону, ситуація почала налагоджуватися. І ті, хто ціле літо чекав відпочинку, не дарма приїхав на море. Адже воно вже чисте і безпечне.

Наприклад, в курортній Кирилівці Запорізької області - найпопулярнішому курорті Азовського моря, сезон відпочинку-2021 зазнав усіх перерахованих вище лих, а тепер відпочивальники показали, як виглядає узбережжя наприкінці літа.

На кадрах відео море - чисте і без медуз, а на зміну їм прийшли дельфіни, які влаштували танці перед своїми пляжними глядачами. Щоправда ссавців було тільки двоє, проте туристи сподіваються, що вони ще повернуться. А також радіють тому, що медуз немає ні на узбережжі, ні в самій воді. Цьому, як стверджують експерти, посприяв шторм, який кілька разів обрушився на курорт.

Нагадаємо, на узбережжя Азовського моря в Бердянську дещо зменшилася кількість медуз. Однак відпочивальники раділи недовго, адже незабаром з'явилася нова проблема - на берег почало виносити тонни водоростей. Відпочивальники стверджували, що море більш-менш чисте тільки на відстані від 10 до 15 метрів від берега.